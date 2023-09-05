قادري: “فخور بعودتي للخضر وأطمح لفرض مكانتي الأساسية”

عبّر الدولي الجزائري عبد القهار قادري، سعادته الكبير بتسجيل عودته لقائمة المنتخب الوطني، مؤكدا عزمه على فرض مكانته ضمن تشكيلة بلماضي.

وصرح قادري، اليوم الثلاثاء، لتلفزيون “النهار”: “أنا جد فخور بعودتي للمنتخب الوطني، وأتمنى تقديم أفضل ما لدي لاسعاد الجمهور الجزائري”.

كما أضاف: “أسعى لاستغلال اول فرصة تتاح لي مع الخضر، لاظهار كل امكانياتي، بهدف ضمان مكانتي في التشكيلة”.

وتابع عبد القاهار قادري: “المنافسة قوية في المنتخب الوطني، لكل في كرة القدم كل شيء ممكن، واتمنى التواجد مع الخضر في كأس إفريقيا، وكأس العالم”.