إعــــلانات
الرياضة

قادري لاعب الشهر في ناديه كورتري

بقلم فيصل زيان بوزيان
قادري لاعب الشهر في ناديه كورتري
  • 23
  • 0

تُوج اللاعب الدولي الجزائري، عبد القهار قادري، بجائزة أفضل لاعب لشهر فيفري بناديه كورتري البلجيكي، بعد تقديمه لمستويات جيدة مؤخراً.

ولعب لاعب الخضر قادري، في 4 لقاءات مع فريقه خلال الشهر الماضي، وتمكن من تسجيل هدفين وقدم تمريرة حاسمة.

كما تُوج قادري بجائزة رجل اللقاء في مبارتين، ضد زولتيه وأندرلخت في الدوري البلجيكي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/FWbTc
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر