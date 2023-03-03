قادري لاعب الشهر في ناديه كورتري
بقلم فيصل زيان بوزيان
تُوج اللاعب الدولي الجزائري، عبد القهار قادري، بجائزة أفضل لاعب لشهر فيفري بناديه كورتري البلجيكي، بعد تقديمه لمستويات جيدة مؤخراً.
ولعب لاعب الخضر قادري، في 4 لقاءات مع فريقه خلال الشهر الماضي، وتمكن من تسجيل هدفين وقدم تمريرة حاسمة.
كما تُوج قادري بجائزة رجل اللقاء في مبارتين، ضد زولتيه وأندرلخت في الدوري البلجيكي.
𝗞𝗘𝗥𝗘𝗟 𝗩𝗔𝗡 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗔𝗡𝗗
Jullie @ago_jobs Kerel van de maand februari: Abdelkahar Kadri. 🔴⚪️
Félicitations, Kadri!👏#AGOKerelVanDeMaand pic.twitter.com/Tn2BSSxt3J
— KV Kortrijk (@kvkofficieel) March 3, 2023
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