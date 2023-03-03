قادري لاعب الشهر في ناديه كورتري

تُوج اللاعب الدولي الجزائري، عبد القهار قادري، بجائزة أفضل لاعب لشهر فيفري بناديه كورتري البلجيكي، بعد تقديمه لمستويات جيدة مؤخراً.

ولعب لاعب الخضر قادري، في 4 لقاءات مع فريقه خلال الشهر الماضي، وتمكن من تسجيل هدفين وقدم تمريرة حاسمة.

كما تُوج قادري بجائزة رجل اللقاء في مبارتين، ضد زولتيه وأندرلخت في الدوري البلجيكي.