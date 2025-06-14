قادري مرشح للالتحاق بجينت البلجيكي

رشّحت تقارير صحفية بلجيكية، لاعب “الخضر” عبد القهار قادري، للالتحاق بنادي جينت البلجيكي.

وكشف موقع ” voetbalkrant” أن قادري، يسعى منذ فترة طويلة لمغادرة نادي كورتري، والانتقال إلى نادٍ كبير.

مشيرا إلى أن سقوط كورتري، إلى الدرجة الثانية البلجيكية. يجعل رحيل خريج مدرسة أتليتيك بارادو، مسألة وقت لا أكثر.

كما أبرز المصدر ذاته، أن جينت، يعتبر من بين الأندية المهتمة بالتعاقد مع قادري. غير أنه أوضح في المقابل، أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان جينت يملك القوة المالية الكافية لحسم الصفقة.