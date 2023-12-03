قادري ممر حاسم وينقذ فريقه كورتري من خسارة مُحققة

بصم الدولي الجزائري عبد القهار قادري، أمس السبت، على أول تمريرة حاسمة له هذا الموسم في الدوري البلجيكي.

وشارك لاعب الخضر كامل أطوار مواجهة فريقه كورتري أمام أوبن برسم الجولة 16 من الدوري البلجيكي.

وقدم قادري تمريرة هدف تعديل النتيجة لزميله توم فادينبراغ في الدقيقة 90+ من المواجهة، أنفذ بها فريقه من الهزيمة أمام أوبن.

كما نال قادري ثالث أعلى تنقيط في المواجهة بـ7.5/10.

وللإشارة، شارك قادري هذا الموسم مع فريقه كورتري في 16 مواجهة منها 15 كأساسي، وسجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة.