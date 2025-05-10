قادري هدافا في لقاء كورتري وسانت تروند

بصم لاعب “الخضر” عبد القهار قادري، اليوم السبت، على هدف جديد رفقة ناديه كورتري البلجيكي، في مواجهة سانت تروند.

وبدأ قادري اللقاء المندرج ضمن الجولة الـ 6 من الأخيرة من “البلاي أوف” الخاص بتفادي السقوط، أساسيا، فيما تواجد الدولي الآخر، بلال براهيمي، احتياطيا من جانب سانت تروند، في غياب مدافع “الخضر” وزميله زين الدين بلعيد عن قائمة اللقاء.

وافتتح سانت تروند، النتيجة بهدف مبكر عند الدقيقة الـ 5. قبل أن يعدل قادري النتيجة سريعا، بعدها بـ 4 دقائق، ليعود زميله، نايل ميهساتو، ويسجل الثاني في الدقيقة 21. ليعدل سانت تروند، من جديد في الدقيقة 37، وانتهى الشوط الأول بهدفين لكل طرف.

ورفع بذلك، قادري، رصيده هذا الموسم إلى 6 أهداف مقابل 9 تمريرات حاسمة، خلال 31 مباراة هذا الموسم مع كورتري.

للإشارة فإن كورتري الذي يملك 36 نقطة، وعلى بعد نقطة من سانت تروند، سيكون أمام حتمية الفوز، لضمان البقاء رسميا، رفقة سيركل بروج متصدر مجموعة البقاء بـ 39، وتفادي لعب لقاء السد.