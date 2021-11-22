قادري يبصم على تمريرة حاسمة في مواجهة أندرلخت

بصم عبد القهار قادري، على تمريرة حاسمة، في مباراة ناديه كورتري، أمام أندرلخت ضمن الدوري البلجيكي.

وشارك قادري، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه كورتري، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الـ15 من الدوري البلجيكي.

كما برز اللاعب السابق لنادي بارادو، بتقديمه لتمريرة حاسمة، جاء على اثرها هدف السبق لفريقه، قبل أن يعدل اندرلخت.

وبهذا ساهم عبد القهار قادري، في خروج فريقه بنقطة من هذه المواجهة، ليصبح في رصيدهم 6 نقاط، يحتل بها المركز الـ11.