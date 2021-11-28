قادري يبصم على ثالث تمريرة حاسمة في الدوري البلجيكي

ساهم الجزائري عبد القهار قادري، لاعب نادي كورتري البلجيكي، في عودة ناديه بتعادل ثمين في مواجهة فريق يوبين.

وشارك قادري، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه كورتري، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الـ16 من الدوري البلجيكي.

كما برز اللاعب الجزائري، بقوة في الشوط الثاني، أين منح تمريرة حاسمة جاء على اثرها هدف التعادل لكورتري، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي (2-2).

وبهذا رفع عبد القهار قادري، رصيده في هذا الموسم، بألوان ناديه كورتري، لثلاثة تمريرات حاسمة.