قادري يبصم على ثنائية رفقة كورتريك أمام مولينبيك

بصم الدولي الجزائري عبد القهار قادري على ثنائية في المباراة بين ناديه كورتريك ومستضيفه مولينبيك ضمن الجولة 28 من الدوري البلجيكي.

و سجل قادري الثنائية في الدقيقة 64،، قبل أن يعود قادري ويسجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 74 من عمر المباراة المثيرة التي جرت بملعب “غولدن سبورين”.

كما قادر متوسط ميدان الخضر قادري فريقه كورتيريك للفوز بثلاثية كاملة مقابل اثنين. في لقاء ناري بمعنى الكلمة، بالنظر إلى تسجيل خمسة أهداف كاملة.

وبهذا، يواصل قادري تقديم مستويات الكبيرة التي قد تكون دافعا للفت أنظار الناخب الوطني الجدديد بيتكوفيتش.