قادري يتخذ قرارا مهما بشأن مستقبله الكروي

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، عن اتخاذ الدولي الجزائري لاعب نادي كورتري البلجيكي، عبد القهار قادري، قرارا مهما يخص مستقبله الكروي.

وحسب الصُحفي البلجيكي بشبكة “RMC”، ساشا تافوليري، فإن اللاعب قادري قام بتغيير وكيل أعماله، وانضم لوكالة ليبرا سبورتس البلجيكية.

وأوضح المصدر، أن خطوة اللاعب قادري، هي كمؤشر لتغيير اللاعب الأجواء قريبا خلال الميركاتو الصيفي الحالي.