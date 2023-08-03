قادري يتخذ قرارا مهما بشأن مستقبله الكروي
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، عن اتخاذ الدولي الجزائري لاعب نادي كورتري البلجيكي، عبد القهار قادري، قرارا مهما يخص مستقبله الكروي.
وحسب الصُحفي البلجيكي بشبكة “RMC”، ساشا تافوليري، فإن اللاعب قادري قام بتغيير وكيل أعماله، وانضم لوكالة ليبرا سبورتس البلجيكية.
وأوضح المصدر، أن خطوة اللاعب قادري، هي كمؤشر لتغيير اللاعب الأجواء قريبا خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
🚨🇩🇿 Changement important dans la carrière d’Abdelkahar Kadri ! Le milieu offensif change d’agent & rejoint la société ‘Libera Sports’ dirigée par le belge Zouhair Essikal. Encore un signal clair qu’un départ cet été est plus que jamais d’actualité pour l’Algérien du… pic.twitter.com/Q4qR9aG4te
— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 3, 2023
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