قادري يتفق مع إدارة كورتري على البقاء بشرط !

كشفت تقارير إعلامية أوروبية، اليوم الخميس، عن إتفاق الجناح الدولي الجزائري عبد القهار قادري، مع إدارة فريقه البلجيكي نادي كورتري على البقاء في الفريق خلال الموسم الجديد.

وحسب ماكشفه الصحفي الفرانكو جزائري، نبيل جاليت عبر حسابه على منصة x، اليوم الخميس، فإن لاعب الخضر قادري لن يغادر صفوف فريقه كورتري خلال الميركاتو الحالي.

وأوضح ذات المصدر، أن اللاعب قادري إتفق مع إدارة فريقه البلجيكي على مساعدة الفريق في الموسم الحالي، بمقابل تسهيل عملية إنتقاله في فترة الإنتقالات المقبلة في حال وصول عروض مناسبة للاعب.