قادري يشعل الميركاتو البلجيكي

تحوّل الدولي الجزائري، عبد القهار قادري، إلى واحد من أكثر الأسماء تداولًا في سوق الانتقالات البلجيكية هذا الميركاتو الصيفي.

بعد أن دخلت عدة أندية على خط التنافس لضمه، أبرزها جينت وسبورتينغ شارلوروا للظفر بخدمات خريج مدرسة أتلتيك بارادو.

و كشف الصحفي البلجيكي الموثوق، ساشا تافوليري، المتخصص في أخبار الانتقالات، أن نادي كورترَيك رفض بشكل رسمي عرضًا تقدم به جينت. من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الجزائري عبد القهار قادري، بلغت قيمته 500 ألف يورو فقط.

وأضاف المصدر، أن إدارة كورترَيك لم تكتفِ برفض العرض، بل أبدت انزعاجها من الطريقة التي تُدار بها المفاوضات.

معتبرة أن الأطراف المهتمة، وعلى رأسها جينت، تحاول كسب الوقت من أجل اقتناص اللاعب بسعر أقل في نهاية الميركاتو.

كما أوضح المصدر ذاته، أن اللاعب الجزائري، بات هدفًا واضحًا لعدة أندية في الدوري البلجيكي. بعد أن قدّم مستويات مميزة مع كورترَيك الموسم المنقضي. و إدارة نادي سبورتينغ شارلوروا تراقب وضعية اللاعب عن كثب، دون أن يتقدم بعرض رسمي حتى الآن.