قادري يعود لأجواء التدريبات الجماعية لفريقه كورتري
بقلم فيصل زيان بوزيان
عاد الدولي الجزائري عبد القهار قادري، اليوم الثلاثاء، لأجواء التدريبات الجماعية لفريقه كورتري البلجيكي.
بعد الإصابة التي تلقاها لاعب الخضر على مستوى الرأس، خلال مواجهة فريقه أمام نادي ميتشلن، السبت الماضي، برسم الجولة 27 من البطولة البلجيكية.
وحسب مانشره الحساب الرسمي لنادي كورتري، اليوم الثلاثاء، عبر منصة “إكس”، فإن قادري عاد للتدريبات الجماعية للفريق، للتحضير للمواجهة المقبلة أمام رويال أنترويب.
Afgelopen weekend werd Kadri, na een tik op het hoofd, onwel.
Onze nummer 10 voelt zich opnieuw 100% en kan voluit trainen 💪#AltijdEenKerel 🔴⚪ pic.twitter.com/dOBrkbll8c
— KV Kortrijk (@kvkofficieel) February 27, 2024
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