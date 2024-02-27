قادري يعود لأجواء التدريبات الجماعية لفريقه كورتري

عاد الدولي الجزائري عبد القهار قادري، اليوم الثلاثاء، لأجواء التدريبات الجماعية لفريقه كورتري البلجيكي.

بعد الإصابة التي تلقاها لاعب الخضر على مستوى الرأس، خلال مواجهة فريقه أمام نادي ميتشلن، السبت الماضي، برسم الجولة 27 من البطولة البلجيكية.

وحسب مانشره الحساب الرسمي لنادي كورتري، اليوم الثلاثاء، عبر منصة “إكس”، فإن قادري عاد للتدريبات الجماعية للفريق، للتحضير للمواجهة المقبلة أمام رويال أنترويب.