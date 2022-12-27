قادري يعود لأجواء المنافسة ويفوز ضد متصدر الدوري البلجيكي

بصم الدولي الجزائري عبد القهار قادري، ولاعب نادي كورتري البلجيكي، على عودته لأجواء المنافسة، مع ناديه ضمن منافسات الدوري البلجيكي.

وشارك أمس الإثنين، لاعب الخضر قادري أساسيا، في مواجهة فريقه كورتري ضد خينك متصدر الدوري، لغاية الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

كما شارك الجزائري الآخر المهاجم مسعودي أساسيا في اللقاء لغاية الدقيقة 82، وإنتهى اللقاء بفوز كورتري ضد خينك بهدف لصفر، ضمن الجولة 18 من الدوري البلجيكي.