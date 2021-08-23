قادري يغادر التراب الوطني للإلتحاق بنادي كورتري البلجيكي

غادر متوسط ميدان نادي بارادو عبد القهار قادري صبيحة اليوم الإثنين التراب الوطني عبر مطار هواري بومدين للإلتحاق بناديه الجديد كورتري البلجيكي.

أعلن نادي بارادو عن انتقال متوسط ميدانه عبد القهار قادري إلى نادي كورتري البلجيكي، بعقد يمتد لـ 4 سنوات بـ 1.5 مليون أورو ما يعادل 30 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية.

وأكدت إدارة نادي بارادو أن اللاعب قادري اختار التنقل إلى نادي كورتري البلجيكي، بالرغم من تلقيه عرضا مغريا من نادي شختار الأوكراني.