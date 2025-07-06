قادري يقاطع التحضيرات الصيفية لناديه كورتري

دخل الدولي الجزائري عبد القهار قادري، في صدام مع إدارة ناديه كورتري البلجيكي، خلال الفترة الحالية من الانتقالات الصيفية.

وقرر قادري، وفق تقارير بلجيكية، مواصلة مقاطعته التحضيرات الصيفية التي يجريها ناديه في الفترة الحالية بهولندا.

ويأتي هذا الموقف من الدولي الجزائري، بسبب تعنت إدارة ناديه، في السماح له بتغيير الأجواء، والانتقال لأحد الأندية الراغبة في خدماته.

وكان قادري، قد تلقى عروض من أندية المستوى الأول في بلجيكا، على غرار ناديي أندرلخت، وجينت، إلا أن إدارة كورتري، عرقلة اتمام الصفقة، بسبب مطالبها المالية العالية.

وبالنظر للرغبة الكبيرة لعبد القاهار قادري، في تغيير الأجواء، قرر مقاطعة تدريبات فريقه والاكتفاء بالتدرب على انفراد، على أمل اجبار إدارة ناديه كورتري على تسهيل رحيله، قبل عام عن نهاية عقده.