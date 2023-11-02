قادري يقود كورتري للتأهل لثمن نهائي كأس بلجيكا

قاد الجناح الدولي الجزائري عبد القهار قادري، أمس الأربعاء، فريقه كورتري للتأهل للدور الثمن نهائي من كأس بلجيكا.

بعد الفوز أمام المنافس في دور الـ16 من المنافسة نادي دينير في ركلات الجزاء 4 مقابل 3، وبعد نهاية الوقت الأصلي بنتيجة التعادل هدف في كل شبكة.

وشارك قادري طيلة أطوار المواجهة، وتمكن من تسجيل هدف فريقه الوحيد في اللقاء من علامة الجزاء، في الدقيقة 29 من الشوط الأول.

كما تمكن قادري من تسجيل هدف تأهل فريقه من ركلات الجزاء، بتسجيله الركلة الأخيرة.