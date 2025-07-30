قادري يلتحق بصفوف نادي جينت

أعلن نادي جينت البلجيكي رسميًا، اليوم الأربعاء، تعاقده مع الدولي الجزائري عبد القهار قادري قادمًا من نادي كورتراي.

وحسب بيان النادي البلجيكي، فقد إنضم لاعب “الخضر”، إلى نادي جينت، بعقد يمتد حتى صيف 2029. في صفقة تعكس ثقة النادي في موهبة اللاعب الذي أثبت جدارته في الدوري البلجيكي.

ويُعوّل مدرب النادي الأزرق، إيفان ليكو، على عبد القهار لإضافة الحيوية والإبداع إلى وسط الميدان، حيث صرح بعد التعاقد مع خريج مدرسة أتلتيك بارادو: “أثبت قادري بالفعل قدرته على الحسم. إنه يمتلك الخبرة، ولكنه أيضًا يتمتع بالشجاعة التي أحب أن أراها في أي لاعب. أنا سعيد جدًا بانضمامه إلينا”.

للإشارة، عبد القهار قادري، كان أحد أعمدة نادي كورتراي، حيث شارك في أكثر من 100 مباراة منذ انضمامه في 2022 قادمًا من أتلتيك بارادو الجزائري.

وبصم اللاعب، خلال الموسم الماضي على تسجيل: 6 أهداف، و قدم: 9 تمريرات حاسمة.

وفي ذات السياق، صرح عبد القهار قادري، بعد إتمام صفقة إنتقاله إلى جينت: “أنا سعيد جدًا بوجودي هنا. وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق النجاح في هذا النادي. أريد إسعاد الجماهير، وأتطلع بشوق للبدء. أراكم يوم السبت!”.