قادري يمنح الفوز لكورتري في مواجهة كلوب بروج

قاد الدولي الجزائري عبد القهار قادري، ناديه كورتري، لتحقيق الفوز في المواجهة التي دمعتهم بفريق كلوب بروج، برسم الجولة الـ30.

وشارك قادري، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه كورتري، في هذه المواجهة التي جمعتهم بالضيف كلوب بروج.

كما تمكن الدولي الجزائري، من التألق في الدقيقة الـ31، بتسجيله الهدف الوحيد في هذه المباراة لصالح ناديه، مانحا اياه الفوز بالمباراة.

يذكر أن عبد القهار قادري، تواجدد ضمن قائمة الناخب الوطني جمال بلماضي، المعنية بمواجهتي النيجر، شهر مارس الجاري.