قادري ينال الإعتراف في كورتري

حظي الدولي الجزائري عبد القهار قادري، باعتراف جماهير ناديه كورتري البلجيكي، نظير مردوده في المباراة الأخيرة.

وكشفت إدارة نادي كورتري، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، اختيار قادري، أفضل لاعب في مباراتهم الأخيرة أمام كلوب بروج.

كما يأتي هذا بعد منح الدولي الجزائري، الفوز لناديه على حساب كلوب بروج، بتسجيله الهدف الوحيد في هذه المواجهة.

يذكر ان عبد القهار قادري، يتواجد ضمن قائمة لاعبي المنتخب الوطني المعنيين بمواجهتي النيجر، المقررة شهر مارس الجاري.