قادري يُوجه رسالة خاصة لبلماضي
بقلم حواز عبد النور
وجه اللاعب الجزائري لفريق كورتري البلجيكي “عبد القهار قادري” رسالة خاصة للناخب الوطني جمال بلماضي.
وقال “قادري” في تصريحات صحفية:”يوجد العديد من اللاعبين الجيدين في البطولة الجزائرية، لذلك أتمنى أن يتألقوا في كأس العرب للمُنتخبات ويسيروا على نهج المُنتخب الأول”.
وأضاف:”لما يتحدث عنك بلماضي فهذا الشيئ يُسعدك، سأواصل العمل مُستقبلا من أجل أن أتواجد مع المنتخب الأول”.
وختم:”أنا مُعجب برياض محرز وعالميا إنييستا، ميسي وكريستيانو رونالدو”.
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