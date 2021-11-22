قادري يُوجه رسالة خاصة لبلماضي

وجه اللاعب الجزائري لفريق كورتري البلجيكي “عبد القهار قادري” رسالة خاصة للناخب الوطني جمال بلماضي.

وقال “قادري” في تصريحات صحفية:”يوجد العديد من اللاعبين الجيدين في البطولة الجزائرية، لذلك أتمنى أن يتألقوا في كأس العرب للمُنتخبات ويسيروا على نهج المُنتخب الأول”.

وأضاف:”لما يتحدث عنك بلماضي فهذا الشيئ يُسعدك، سأواصل العمل مُستقبلا من أجل أن أتواجد مع المنتخب الأول”.

وختم:”أنا مُعجب برياض محرز وعالميا إنييستا، ميسي وكريستيانو رونالدو”.