قادمة من المغرب.. إحباط محاولتي إغراق الولايات الوسطى والشرقية بالمخدرات

تمكنت كلٌّ من المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات (SCLTIS) وامتدادها العملياتي الجهوي ببشار، من ضبط أزيد من 01 قنطار و73 كلغ من الكيف المعالج مصدره المغرب، مع توقيف أربعة (04) أشخاص ينشطون ضمن شبكتين إجراميتين منظمتين.

وأوضحت مصالح الأمن في بيان لها، أنه تم احباط محاولتي تمرير هذه الشحنة من السموم إلى الولايات الوسطى والشرقية للوطن. في عمليتين منفصلتين.

حيث نفذت العملية الأولى على مستوى ولاية البليدة، من قبل عناصر المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات (SCLTIS). وأسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية منظمة وتوقيف ثلاثة (03) أشخاص من عناصرها. من بينهم امرأة، وضبط 41 كلغ من الكيف المعالج مصدره المغرب. مع استرجاع مركبة سياحية كانت تُستعمل في النشاطات الإجرامية للشبكة.

فيما نفذت العملية الثانية، من قبل عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات (SRLTIS) ببشار، وأسفرت عن ضبط أزيد من 132 كيلوغرام من الكيف المعالج، وتوقيف شخص (01) ينشط ضمن شبكة إجرامية منظمة.

وتمّ تقديم المشتبه فيهم أمام السيدين وكيلا الجمهورية لدى كل من القطب الجزائي المتخصص بوهران، ومحكمة العفرون، وفق البيان نفسه.

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