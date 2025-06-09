قادمة من فرنسا.. السفينة الايطالية EXCELLENT ترسو بميناء بجاية

أعلنت مؤسسة ميناء بجاية، اليوم الإثنين، عن رسو سفينة نقل المسافرين EXCELLENT التابعة للشركة الإيطالية للنقل البحري GNV - Grandi Navi Veloci في ميناء بجاية.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الرحلة ستعزز الربط البحري المنتظم بين ميناءي سيت “فرنسا” وبجاية “الجزائر”. حيث توفر للمسافرين خدمة نقل مباشرة ومريحة بين الميناءين.

كما أشار المصدر نفسه، أن وصول العبّارة EXCELLENT يندرج في إطار تعزيز الروابط الدولية لميناء بجاية لفائدة المستخدمين والاقتصاد المحلي.

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