قادمة من 6 دول عربية وأجنبية.. أرقام وتفاصيل عملية استيراد المواشي

نشرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، تفاصيل جديدة حول ارقام عملية استيراد المواشي من عدة دول. وهو القرار الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تحسبا لعيد الأضحى.

وحسب البيانات التي وضعتها وزارة الفلاحة تحت أعين المواطنين، فإن عدد الأغنام المستوردة والموجودة على التراب الوطني، إضافة إلى الأغنام قيد الشحن أو قيد الاستيراد بلغ 827.821 رأس غنم مستورد.

في حين، بلغ إجمالي الأغنام التي وصلت إلى التراب الوطني الجزائري ضمن عمليات الاستيراد المعتمدة 582.231 رأس غنم.

كما وصل مجموع الرؤوس على متن وسائل النقل قيد التحميل في الموانئ أو المطارات، أو قيد الاستيراد في البحر أو في الجو. 245.590 رأس غنم.

وحاليا تتواجد 10 طائرات وسفن محملة بالأغنام المستورد، في طريقها إلى الجزائر. والتي ستحط وترسو في مختلف مطارات وموانئ الجزائر.

وعن الشحنات من رؤوس الأغنام المستوردة، التي تتواجد في البحر، وهي قيد الاستيراد نحو الجزائر -تضيف بيانات الوزارة-، ميناء تنس بـ12180 محملة على سفينة “الفاروق”، ميناء سكيكدة 9500 رأس غنم محملة على سفينة “الخضير”، ميناء عنابة 9500 رأس غنم محملة على سفينة “ألفا برو”. 8000 رأس غنم محمل على متن سفينة “الفا لايف ستوك”، دون تحديد وجهتها. ميناء عنابة 18000 رأس محملة على متن سفينة “أبوس”. 40 الف رأس غنم متواجد على متن سفينة “بشار وان” دون تحديد وجهتها. ميناء تنس سيستقبل قريبا 9500 رأس غنم على متن سفينة “فريدوم”.

كما سيتقبل ميناء الجزائر شحنتين ، الاولى على متن سفينة “نورث ستار” محملة بـ15 ألف رأس غنم، والثانية على متن سفينة “باسيفيك” بـ14500 رأس. في حين، ستكون لميناء جيجل حصة 19 ألف رأس على متن سفينة “wms express”.

كما تشير البيانات التي نشرتها وزارة الفلاحة في المنصة المخصصة لإتناء أضاحي عيد الأضحى المستوردة و تتبعها “adhahi.dz”، إلى أن مطار ادرار يستعد لاستقبال 410 رأس غنم التي تتواجد قيد التحميل على طائرة قادمة من صربيا.

كما تتواجد 90 ألف رأس غنم قيد التحميل على متن سفينتي “الخضير ستار”، و”المواشي اكسبرس”، دون تحديد وجهتها.

ويمكن الولوج إلى الرابط https://adhahi.dz/moutons-nationaux من أجل متابعة ومعرفة تفاصيل العملية.

