قادير: “غويري لاعب متكامل ولا يدرك حجم الامكانيات التي يتمتع بها

أثنى الدولي الجزائري الأسبق، فؤاد قادير، على مواطنه أمنين غويري، والامكانيات الكبيرة التي يتمته بها، معتبرا اياه لاعب متكامل.

قال قادير، بخصوص غويري، في تصريحات نقلها موقع “football36” الفرنسي: “غويري لاعب قوي جدًا، ومتكامل، حتى أنه لا يدرك الإمكانات التي يمتلكها”.

كما أضاف: “هو يمتلك كل شيء، الجودة الفنية، التعامل مع الكرة، القدم اليمنى، واليسرى، الذكاء في اللعب، الدقة، التنوع…”.

وجاءت هذه التصريحات من اللاعب الأسبق لنادي ماريسليا، فؤاد قادير، نظير تألق أمين غويري، في أول مباراتين له مع ناديه الجديد أولمبيك مارسليا.