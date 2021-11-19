قاد سيارته عكس الاتجاه.. جزائري يقوم بمناورات جنونية في فرنسا

حاول شاب جزائري يبلغ 20 عامًا، كان يحمل معه مبلغًا كبيرًا من المال، الفرار من رجال الدرك والجمارك في فرنسا.

وحسب موقع actu.fr الفرنسي بدأت المطاردة الأحد الماضي على طريق تور-باريس السريع بين ضباط الجمارك. بمساعدة تعزيزات من الدرك وسائق بيجو 107 الذي رفض التوقف عند تفتيش طريق الجمارك.

وسار السائق، على الطريق السريع في الاتجاه الخاطئ، قبل أن يغادر سيارته في منطقة استراحة بالقرب من بلدة فيليانس لا غونيه.

بفضل كاميرات المراقبة، تمكن رجال الدرك من تتبع مسار الهارب الذي تم اعتقاله في محطة فيرتي برنارد.

وكان الشاب الجزائري برفقة أحد سكان المنطقة الذي دفع له 50 يورو، مما جعله يعتقد أنه انهار.

وتمكن الدرك بسرعة من إثبات أن سائق بيجو 107، الذي كان يقود سيارته في الاتجاه الخاطئ للفرار منهم، لم يكن لديه رخصة قيادة.

وكان الشاب الجزائري يحمل معه 45490 أورو في حزم من 100 يورو. وشهد الفرد الذي يعيش بين تور ولومان والمعروف لدى الشرطة في المحكمة بأنه تصرف بدافع الخوف. قال ذلك: “كنت أخشى أن يأخذوا مني المال ، فلم يكن لي”.

وصل إلى فرنسا في سن 13، وكان لديه بالفعل مشاكل مع القانون بسبب وقائع مماثلة.

لتبرير مصدر الأموال التي وجدها في سيارته، قال إنه يتجه إلى باريس لشراء سيارة فاخرة من صديقه الذي أعطاه المال.

ولم يقتنع المدعي العام بادعاءات المتهم، فقد طلب 10 أشهر في السجن وإلغاء تعليق المدعى عليه لمدة 6 أشهر مع استمرار الاحتجاز.

واتبعت المحكمة لائحة الاتهام وحكمت على الشاب 16 شهرًا في السجن ودفع غرامة قدرها 3000 يورو، وفقًا للمصدر نفسه.

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