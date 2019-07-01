قارة بوهدبة: الضمانات القانونية للمشتبه فيهم وآجال تنفيذ الأوامر القضائية خط أحمر

أكد المدير العام للأمن الوطني عبد القادر قارة بوهدبة، على ضرورة توفير الضمانات القانونية للمشتبه فيهم خلال مختلف مراحل التحقيق.

كما شدد على ضرورة التنفيذ الصارم، وفي الاجال القانونية للأوامر القضائية، والتعليمات النيابية والإنابات القضائية،

مشدّدا على مصالح الشرطة ضرورة المرافقة الدائمة لكافة المرافق العمومية والقطاعات الخدماتية العامة، التي تعمل لخدمة وتسهيل الحياة اليومية للمواطن.

وقام المدير العام للأمن الوطني قارة بوهدبة، اليوم الإثنين 1 جويلية، بزيارة عمل وتفقد إلى مختلف المصالح العملياتية

للشرطة بأمن ولاية المدية، مرفوقا بوالي الولاية عباس بداوي، وممثلي السلطات العسكرية والمدنية بالولاية حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وتفقد المدير العام للأمن الوطني خلال الزيارة تشكيلات الوحدات والمصالح العملياتية، التي تدعّمت بعديد الوسائل والتقنيات الحديثة،

بالإضافة إلى المورد البشري المتخصص، أين تلقى شروحات وافية من قبل إطارات ورؤساء المصالح حول سير هذه المصالح العملياتية.

وأعطى المدير العام للأمن الوطني إرشادات وتوجيهات عملياتية ميدانية لقوات الشرطة، مؤكدا على ضرورة استحداث أساليب جديدة، للتصدي لكافة أشكال

الجريمة، من خلال تطوير منظومة التكوين خاصة في مجال التقنيات العملياتية والبحث الجنائي.

تجدر الإشارة، إلى أن ولاية المدية تعرف تغطية أمنية واسعة من قبل مصالح الشرطة، حيث تتوفر على 17 أمن دائرة، مدعومة

بفرق متنقلة للشرطة القضائية، أمن حواضر وكذا وحدات حفظ النظام، أين استفادت الولاية من عدة منشآت ومقرات أمنية حديثة.