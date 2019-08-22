قارورات ماء وسيديهات مجانية لجمهور حفل سولكينغ

وعد مسؤولو “أوندا”المشرف الرئيسي عن حفل الفنان العالمي سولكينغ اليوم بملعب 20 أوت بالعاصمة، أن قارورات الماء ستكون متوفرة للجميع.

وسيتحصل كل من سيحضر الحفل على “سيدي” خاص بالفنان سولكينغ، الذي قال أن سعره في الخارج وصل إلى 15 أورو.

كما طالب الديوان الجمهور أن يأخذوا حذرهم من ضربات الشمس خاصة بالنسبة لهؤلاء الذين سيجلسون في الأماكن غير المغطاة.

حيث طالبهم بارتداء قبعات خاصة وأن الأبواب بالنسبة للذين سيجلسون في “D” أي وسط الملعب.

وبالنسبة للأماكن الأخرى الخاصة بالمدرجات، فالأبواب ستفتح على الرابعة مساء .

و أكد مسؤول في “الاوندا” أن التذاكر مازالت تباع اليوم الخميس إلى غاية منتصف النهار.