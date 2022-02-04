قارورة مياه حارس مصر تصنع الحدث في نصف النهائي

صنع حارس منتخب مصر محمد أبو جبل الحدث في مباراة نصف النهائي التي جمعته وزملائه بالكاميرون أمس، والتي حسمها المصريون لصالحهم.

واعتمد أبو جبل على قارورة المياه التي كتب عليها عدد من الأشياء قد تكون “تحضير المعلومات عن المسدّدين” قبل تصدي لضربات الترجيح.

وهي الحيلة التي وفّقته بشكل كبير، في التصدي لعدد كبير من ضربات الترجيح.

كما صنع حارس الزمالك الحدث عبر مختلف موقع التواصل الإجتماعي. الذين تناقلوا عدد من الصور والفيديوهات للقطات المتألق في النصف النهائي.