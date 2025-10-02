قاريدو: “سنقدم أفضل ما لدينا لتحقيق الفوز ضد خنشلة”

أكد مدرب مولودية وهران، خوان كارلوس قاريدو، عزمه رفقة لاعبيه، على تحقيق الفوز في مبراتهمالمقبلة ضد اتحاد خنشلة.

وصرح كارلوس قاريدو، في هذا الخصوص: “تنتظرننا مباراة صعبة أمام منافس قدم بداية موسم جيدة”.

كما أضاف مدرب الحمراوة: “كل مباراة تختلف عن الأخرى، ونحن حضرنا جيدا بنفس الهدف، وهو تحقيق الفوز، وسنعمل على تقديم أفضل ما لدينا لتحقيق ذلك”.

يذكر أن فريق مولودية وهران، سيحل ضيفا يوم السبت المقبل على اتحاد خنشلة، برسم الجولة السابعة من البطولة المحترفة.