قاسم جهلان: نسبة النجاح في شهادة “البيام” مقبولة

كشف قاسم جهلان، مدير التعليم الأساسي بوزارة التربية، أنّ نسبة النّجاح في شهادة التّعليم الأساسي والتّي بلغت 56.88 بالمائة حسب النّتائج الأوليّة المعلن عنها مقبولة.

وعرفت تحسّن طفيف مقارنة بنسبة النجاح خلال السنة الدراسية للعام المنصرم، والتي بلغت أنذاك 56.22 بالمائة.

مشيرا ذات المسؤول أن هذه النتائج تعكس الإستقرار الذي تشهده المدرسة الجزائرية، خاصة وأنه يتوقّع أن تتجاوز عتبة 68 بالمائة خلال الساعات القليلة المقبلة.

جهلان و خلال استضافته صبيحة الإثنين، أكد لـ “النهار”، أنّ هذه النسبة سوف تتحسّن خلال السنوات الدراسية المقبلة.

وعن الظّروف التي جرت فيها الإمتحانات أكّد نفس المتحدّث، أن التحضيرات لشهادة التعليم الأساسي جرت في أحسن الظروف والشأن نفسه بالنسبة لبقية الإمتحانات.

سواءً فيما تعلق بشهادة نهاية التعليم الإبتدائي، أو شهادة البكالوريا، وهذا بفضل المجهودات التي بذلتها الوزارة لأجل ضمان السيرورة الحسنة للإمتحانات المصيرية.

الجدير بالذكر، أنّ نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي حسب النتائج الأولية 56.88 بالمائة، حيث تفوق الإناث عن الذكور في إحراز الشهادة بنسبة بلغت 59.20 بالمائة مقابل 40.79 بالمائة.