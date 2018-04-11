قاسم طوبال حليم وسباعي أيوب شهيدي الواجب من سطيف

قاسم طوبال حليم وسباعي ايوب من ولاية سطيف يضافان إلى قائمة شهداء سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك اليوم الاربعاء.

ويتعلق الامر بكل من قاسم طوبال حليم، صاحب الثلاثين ربيعا متزوج قدم من روسيا بعد تربص عسكري.

أين كان على متن الطائرة وكله فرح بعودته لأرض الوطن لكن مشيئة الله كانت اسبق في أن يلتحق ابن دائرة بني عزيز بلدية عين السبت باهله وذويه.

كما فقدت الجزائرابن سطيف الثاني سباعي ايوب الذي ينحدر من بلدية صالح باي.

ويقطن ببلدية عين ولمان جنوب بالولاية وهو لا يتجاوز عمره ال 25 سنة.

والذي يعتبر الابن الوحيد للعائلة الذي فضل التأخر في الالتحاق بالواجب الوطني من اجل إعالتها في كسب قوتها

الا أن حسب نظرائه وهو مغادر البيت حسب الكلام الذي يتداول بين بنيه أنه كان يعلم بأنه لن يعود.

ان لله و إن إليه راجعون .