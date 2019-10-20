قاسي أيت يعلى: “إستقطاب أموال الجالية الجزائرية بالخارج الحل البديل لإنقاذ الإقتصاد”

إعتبر رئيس الغرفة التجارية والصناعية الجزائرية الفرنسية قاسي آيت يعلى أن استقطاب أموال الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج من شأنه إنقاذ الإقتصاد الوطني.

وقال آيت يعلى، اليوم الأحد في اتصال هاتفي مع “لنهار اونلاين”، أن الوضع الاقتصادي الجزائري لا يحتمل المزيد من الانتظار.

وأشار إلى أن توجه الحكومة لاستغلال أموال الجالية الجزائرية بالخارج يعتبر حلا من حلول إنقاذ الاستثمار والمؤسسات بصفة عامة.

وأكد ايت يعلى أن تجسيد ذلك لن يتم إلا بوجود إرادة سياسية في ذلك، ودعا البنوك الجزائرية في الإسراع لفتح فروعها بفرنسا.

كما دعا المتحدث إلى ضرورة تسهيل إجراءات الاستثمارات المباشرة للجالية بالجزائر، مؤكدا أن أغلبية الجزائريين بفرنسا يرغبون في الاستثمار بالوطن.

وأعطى ايت يعلى مثالا في قطاع استيراد السيارات، وقال أن المغتربين الجزائريين بفرنسا يولون اهتماما كبيرا لاستيراد سيارات إلى الجزائر.

لكن تعقد إجراءات الاستيراد خاصة ما تعلق بالرسوم الجمركية حال دون ذلك.

وكشف ذات المتحدث عن ضرورة النهوض بالقطاع السياحي الوطني لاستقطاب المزيد من السياح، وإدخال العملة الصعبة للخزينة.

من جهة أخرى اعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية، أن الوضع السياسي الراهن أثر سلبا على الاقتصاد الوطني.

كما دعا المتحدث، إلى ضرورة فتح السوق المالي وإعادة بعث عجلة الاقتصاد الوطني من جديد.

ناهيك عن توسيع مداخيل الخزينة بعيدا عن قطاع المحروقات، رؤية أخرى يراها المتحدث كحل بديل لإنقاذ الاقتصاد الوطني.

كما دعا المؤسسات الوطنية بالخارج إلى نقل خبراتها في مجالات الفلاحة والسياحة والتجارة للمؤسسات الوطنية.