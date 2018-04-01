قاسي السعيد:”المولودية عندها شخصية ولهذا عليهم اختيارنا للبطولة العربية”

اعتبر المدير العام لمولودية الجزائر، كمال قاسي السعيد، الفوز الذي حققه فريقه أمام اتحاد البليدة عقب العودة إلى المنافسة بسبب توقف البطولة، يدل على أن المولودية تملك شخصية وأنها تواجه صاحب المرتبة الأخيرة بنفس الطريقة التي تواجه بها صاحب المركز الأول.

كما أشاد بوقفة الجماهير مع زملاء شاوشي في أصعب الأوقات، وقال عقب لقاء أول أمس: “مباراة البليدة لم تكن سهلة، والمولودية بينت كيف أنها تتعامل مع كل الفرق بنفس الطريقة، فمثلما تلعب أمام الأول تلعب أمام الثاني والثالث والأخير، المولودية بينت أن لها شخصية وتلعب بكل جدية واحترافية، والفوز لم يكن سهلا أمام فريق يلعب من أجل النجاة، والأنصار وقفوا معنا وقفة رائعة، وقفوا مع فريق منذ بداية الموسم لكن أمام البليدة وقفتهم كانت استثنائية، وما راناش ملاح”. وعن مباراة شبيبة القبائل القادمة أضاف: “سنلعب مباراة الشبيبة بنفس الإرادة، نتمنى أن تجرى المباراة في روح رياضية عالية والفوز يعود للأفضل، العلاقة بيننا جيدة ولا مرة في التاريخ كان هناك مشكل بين المولودية والشبيبة ولا بين أنصارهما”، وفيما يخص البطولة العربية وحظوظ الفريق في المشاركة فيها، قال قاسي السعيد: “مثلما اختاروا الأول والثالث يختارون الثاني”.

ح حمزة