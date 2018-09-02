قاسي السعيد:”كازوني قام بعمل كبير لكن كان يجب إقالته”

الرياضة
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قاسي السعيد:”كازوني قام بعمل كبير لكن كان يجب إقالته” قاسي السعيد
بقلم عبد النور حواز

أكد المدير العام الرياضي لفريق مولودية الجزائر كمال قاسي السعيد أن الطاقم الفني المُقال بقيادة بيرنارد كازوني قام بعمل كبير لكن كان يجب إقالته بعد النتائج السلبية.

وقال قاسي السعيد خلال ندوة صحفية أمسية اليوم الأحد:”فريقنا أصبح كتاب مفتوح لكل الفرق وأي فريق يلعب ضد المولودية أصبح يعرف كيفية إيقافنا وتحقيق نتيجة إيجابية ضدنا”.

“الطاقم الفني قام بعمل كبير ولا يجب إنكار ذلك لكن منذ مباراة شبيبة القبائل في ملعب تيزي وزو  لم نفز سوى في 3 مباريات لذلك قررنا إتخاذ قرار إقالة بيرنارد كازوني”


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