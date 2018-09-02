قاسي السعيد:”كنا نعلم منذ البداية أننا لن نذهب بعيدا في المنافسة الإفريقية”

أكد المدير العام الرياضي لفريق مولودية الجزائر كمال قاسي السعيد، أن الإقصاء من المنافسة الإفريقية، ليس نهاية العالم والهدف من المُشاركة فيها هو كسب الخبرة.

وقال كمال قاسي السعيد خلال ندوة صحفية أمسية اليوم الأحد:”لدينا سياسة تشبيب في العميد ونهدف لتكوين فريق قوي في المُستقبل.. نحن نعلم أنه لا يُمكننا المنافسة على أربع جبهات وشاركنا في المنافسة الإفريقية من أجل كسب الخبرة”.

“كنا نعلم أنه لا يُمكن الذهاب بعيدا في رابطة أبطال إفريقيا، لكننا نهدف للمُشاركة كل موسم في منافسة إفريقية حتى يكون بإمكاننا التنافس على اللقب القاري في المُستقبل”.