قاسي السعيد:”نلعبو وين يحبو النصرية”

أكد المدير العام الرياضي “كمال قاسي السعيد” أن فريقه “مولودية الجزائر” ليس لديه مشكل في خوض لقاء الدور الثمن النهائي من منافسة كأس الجمهورية ضد “نصر حسين داي” في الملعب الذي تختاره إدارة النصرية.

وقال “قاسي السعيد” على هامش قرعة منافسة كأس الجمهورية التي جرت بالمدرسة العليا للفندقة بعين البنيان:”القرعة أسفرت عن إستضافة نصر حسين داي لمولودية الجزائر في الدور الثمن النهائي لمنافسة كأس الجمهورية”.

“نتمنى أن تسود الروح الرياضية المباراة وأن تكون عرسا كرويا عاصميا ومن جهتنا ليس لدينا مشكل في خوض المباراة بملعب 20 أوت 1955”.