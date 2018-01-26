عاد رئيس مولودية الجزائر، كمال قاسي السعيد، للحديث عن فشل صفقة انتقال يوسف بلايلي إلى فريق مولودية الجزائر خلال فترة التحويلات الشتوية الماضية.

وتحدث “قاسي السعيد” في تصريح لحصة “فوتبول ماغازين” التي تبثها القناة الإذاعية الثالثة موضحا:

” تلقيت موافقة رئيس “آنجي”، لكن الموعد تم إلغائه في آخر لحظة، وبصفتي رئيس للفريق حاولت إكمال الصفقة إلى الآخر”.

وأضاف:” للأسف لم أتمكن من إتمام الصفقة وكنت جاهزا لدفع مبلغ 100 ألف أورو من أجله”.

“والد بلالي أراد أن يلعب إبنه في المولودية، وعمل المستحيل من أجل الحصول على وثائق تسريحه من فريق أنجي”.

وإختتم حديثه قائلا: “الجميع يعرف أن المولودية تقلق البعض، وهناك 3 أندية جزائرية وفريق تونسي شوش على صفقتنا مع بلايلي”.