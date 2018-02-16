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قاسي السعيد: “إذا خسرنا مع قسنطينة مزال الكأس ورابطة الأبطال”

الرياضة
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قاسي السعيد: “إذا خسرنا مع قسنطينة مزال الكأس ورابطة الأبطال”
بقلم كريم.تيغرمت

أوضح رئيس مولودية الجزائر كمال قاسي السعيد، أنه وفي حال خسارة فريقه أمام شباب قسنطينة، سيبقى أمامه المنافسة على كأس الجمهورية ورابطة أبطال إفريقيا.

وصرح قاسي سعيد للإذاعة الوطنية: “إذا خسرنا أمام شباب قسنطينة، لا قدر الله، يبقى أمامنا المنافسة على لقبي كأس الجمهورية ورابطة أبطال إفريقيا”.

وأضاف: “المولودية تنافس على العديد من الجبهات هذا الموسم، وسنلعب حظوضنا كاملة في جميع المنافسات التي نشارك فيها إلى آخر دقيقة”.

في المقابل أكد قاسي السعيد: “نسعى للفوز في كل مباراياتنا، بما فيها مبارات اليوم، التي نطمح للفوز فيها بالآداء والنتيجة”.

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