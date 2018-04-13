قاسي السعيد: “الأفضلية ستكون للمولودية”

الرياضة
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قاسي السعيد: “الأفضلية ستكون للمولودية”
بقلم كريم.تيغرمت

أظهر المدير الرياضي لمولودية الجزائر، كمال قاسي السعيد، ثقة كبيرة في فريقه، وقدرتهم في الفوز على شبيبة القبائل، في نصف نهائي كأس الجمهورية.

وصرح قاسي السعيد، للإذاعة الوطنية: “الأفضلية ستكون لمولودية الجزائر، بالنظر للرغبة الكبيرة التي أظهرها اللاعبون، سعيا منهم للفوز بهذه المباراة”.

وأضاف: “لاعبو المولودية، يعتبرون هذه المباراة، مباراة ثأر بالنسبة لهم، بالنظر لتحسرهم على الخسارة التي تلقوها في مباراة البطولة”.

وتابع: “المباراة ستكون صعبة، وأنا متأكد أن لاعبينا سيظهرون بوجه مغاير لما قدموه في ملعب تيزي وزو، في مباراة البطولة”.

وختم قاسي السعيد: “أتمنى أن تجري المباراة في روح رياضية، سواء على أرضية الميدان، أو في المدرجات، وأن لا تحدث أي تجاوزات”.

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