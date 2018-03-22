قاسي السعيد: “القرعة متوازنة وأقوى مواجهة ستكون أمام الوفاق”

إعتبر المدير العام لمولودية الجزائر، كمال قاسي السعيد، أن المجموعة التي يتواجد فيها فريقه في رابطة الأبطال متوازنة، وأن أقوى مباراة ستكون أمام وفاق سطيف.

وصرح كمال قاسي السعيد، لتلفزيون “النهار”: “أظن أن المجموعة التي وضعتنا فيها قرعة رابطة الأبطال متوازنة، والفرق الأربعة تملك نفس الحظوظ في التأهل”.

وأضاف: “هناك من يعتبر أن فريق تي بي مازامبي، هو أقوى فريق في هذه المجموعة، وأنا أظن أن أصعب مباراة ستكون أمام وفاق سطيف”.

وتابع: “هذه المباراة ستكون صعبة بالنسبة للفريقين، باعتبارها داربي هذه المجموعة، وبالنظر للعديد من الإعتبارات الأخرى”.

وختم قاسي السعيد: “نحن لسنا متخوفين من منافسينا، نملك تشكيلة جيدة، وعلينا أن نبرهن قوتنا هذا الموسم بعبور هذا الدور”.