قاسي السعيد: “القيمة السوقية لديانغ بلغت 1 مليون دولار”

كشف المديرالرياضي العام لمولودية الجزائر، كمال قاسي السعيد، أن القيمة السوقية لمتوسط ميدان الفريق، أليو ديانغ، بلغت 1 مليون دولار.

وصرح كمال قاسي السعيد، لتلفزيون “النهار”: “أليو ديانغ، بلغت قيمته السوقية في الوقت الحالي، 1 مليون دولار”.

وبخصوص امكانية بيع عقد ديانغ، أكد قاسي السعيد: “في حال تلقينا عرضا يفوق المليون دولار، ويناسب مولودية الجزائر، فلما لا، وذلك لجلب رأس حربة قوي”.

يذكر أن اللاعب المالي، أليو ديانغ، انضم إلى مولودية الجزائر، موسم 2017/2018، قادما من نادي دجوليبا المالي.