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قاسي السعيد: “بإمكاننا العودة بنتيجة إيجابية من لومومباتشي”

الرياضة
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قاسي السعيد: “بإمكاننا العودة بنتيجة إيجابية من لومومباتشي”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى المديرالرياضي لمولودية الجزائر، كمال قاسي السعيد، تفائله بعودة فريقه بنتيجة ايجابية من لومومباتشي خلال المواجهة التي ستجمعهم بنادي تيبي مازامبي.

وصرح كمال قاسي السعيد، لتلفزيون “النهار”: “اللاعبون أظهرو استعدادا وجاهزية جيدة، خلال التربص الأخير للفريق بفرنسا”.

وأضاف: “لو يظهر لاعبونا بنفس الإرادة والعزيمة التي ظهرو بها في تربص فيشي، فبإمكاننا العودة بنتيجة ايجابية من لومومباتشي”

وتوجهة تشكيلة العميد صبيحة اليوم، إلى مدينة لومومباتشي، تحسبا لمواجهة تيبي مازامبي، لحساب الجولة الثالثة من رابطة أبطال إفريقيا.


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