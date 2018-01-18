قاسي السعيد: ” بلايلي لا يزال مصرا على اللعب في المولودية”

جدد رئيس فريق مولودية الجزائر “كمال قاسي السعيد” تمسك اللاعب يوسف بلايلي باللعب في فريق مولودية الجزائر رغم العراقيل التي واجهها.

ونشط رئيس المولودية العاصمية ندوة صحفية ظهيرة اليوم الخميس تحدث فيها عن الحصيلة المالية والأدبية للعميد في مرحلة الذهاب من البطولة.

وقال: “بلايلي مزال يصر على اللعب في المولودية ولا يوجد أي لاعب لا يتمنى اللعب مع العميد رغم بعض العراقيل التي واجهها”

وأضاف: “لقد أراد العودة إلى جو المنافسة بما أنه لم يلعب مع ناي أنجي، إلا أن رئيسه طلب مني 100 ألف كمبلغ تسريحه لكنني تفاجأت بإلغاء الموعد لكنني أصريت على التنقل إلى فرنسا”.

ونفى قاسي السعيد أنه إلتقى برئيس النادي الفرنسي خلال فترة تواجده بفرنسا قائلا:

“لم ألتقي رئيس آنجي، وإجتمعت بالمدرب والمدير الرياضي للتفاوض من التاسعة صباحا إلى الساعة الـ11 ليلا”

“اللاعب أصر على اللعب في المولودية، لكن رئيس النادي رفض تسريحه لأنه أراد اللعب معنا، ولم يتم إحترام رغبة اللاعب”

وإنتقد قاسي السعيد بعض الأندية التي شوشت على فريق مولودية وعرقلت صفقة إنتقال بلايلي إلى المولودية قائلا:

“كان من المفروض أن تتوقف الإتصالات مع بلايلي لأنه كان قد وافق على اللعب معنا ومن غير المعقول أن نتصل بلاعب آخر إتفق مع نادي آخر”.

وفند قاسي السعيد أنه قدم مبلغ 800 مليون شهريا مقابل التعاقد مع يوسف بلايلي قائلا:

“لم نقدم مبلغ خيالي للاعب ولست مجنونا لمنحه هذا المبلغ الخيالي بينما نسعى لتقليص الأجور”.