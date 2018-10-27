قاسي السعيد: “تأجيل الجولة الـ12 كان منطقيا”

اعتبر المدير الرياضي العام لمولودية الجزائر، كمال قاسي السعيد، أن قرار الرابطة، بتأجيل الجولة الـ12 من المحترف الأول كان منطقيا.

وصرح كمال قاسي السعيد، في هذا الخصوص: “تأجيل الجولة الـ12، من المحترف الأول لوقت لاحق، كان أمرا منطقيا، لم يكن بإمكاننا اللعب لولا تأجيلها”.

وأضاف: “كان من المفروض أن تمنح الرابطة المحترفة لكرة القدم، راحة لمولودية الجزائر، مباشرة بعد مبارتنا أمام أهلي برج بوعريريج”.

وتابع: “نصف تشكيلة الفريق، من لاعبين وطاقم فني، تواجدت بمحكمة برج بوعريريج، ليوم كامل”.

وختم قاسي السعيد: “أتمنى عدم رؤية مثل هذه الأحداث في ملاعبنا مستقبلا، ووضع حد للعنف في ملاعبنا”.