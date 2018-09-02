أكد المدير الرياضي لفريق مولودية الجزائر كمال قاسي السعيد أن قرار تنحيته من طرف رئيس مجلس الإدارة محمد حيرش كان بطريقة غير قانونية.

ونشط قاسي السعيد ندوة صحفية أمسية اليوم الأحد بالمدرسة العليا للفندقة بعين البنيان تحدث من خلالها عن قرار إعادته إلى منصبه من طرف المدير العام لشركة سوناطراك “ولد قدور” قائلا:

“لما عين حيرش رئيسا لمجلس الإدارة كنت أول واحدإتصل به وهنأته على منصبه الجديد، وطالبته بالعمل سويا من أجل المضي بالفريق نحو الأمام”

واضاف:” عندما تكلمت معه سهرة مباراة سطيف أخبرته أنني مستعد للرحيل إذا كنت مشكلا حقيقيا في الفريق، لكن حيرش طالبني بالبقاء”

“بعد مباراة سطيف إجتمعنا من التاسعة صباحا إلى الخامسة، لأتفاجئ بعدها بالبيان المكتوب بـ “الستيلو” الذي جاء فيه إنهاء مهام قاسي السعيد، لكن هناك قانون في الجزائر وباش تنحيني لازم طرق.”

واضاف: “لحد الآن لا أعلم السبب التي دفعته لتنحيتي من منصبي، كما أنني لا أملك أي مشكل مع حيرش وكنت مستعد نحط يدي في يدو”

“التنحية كانت غير قانونية…المفروض أن أقوم بخطأ مهني، وأمر على مجلس تأديتبي ومجلس الإدارة هو من يقرر، لو كان العيب فيا أنا مستعد نروح “علابالي بلي 1000 واحد يستنى” في مكانتي هذه .