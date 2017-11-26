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قاسي السعيد: “ثمن التذكرة باهض.. و5 جويلية أصبح ملكية خاصة”

الرياضة
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قاسي السعيد: “ثمن التذكرة باهض.. و5 جويلية أصبح ملكية خاصة”
بقلم عبد المالك عداد

يرى مناجير مولودية الجزائر كمال قاسي السعيد، أن ثمن تدكرة الداربي باهضة جدا بالنسبة لأنصار الفريق.

وقال في تصريح خص به جريدة “النهار”: “النقطة السوداء خلال الداربي العاصمي هو سعر تذاكر اللقاء الذي أعتبره باهضا بالنسبة لأنصارنا”.
وأضاف: ” طالبنا بتخفيضه، لكن لم يستجب لندائنا، فالمسؤولون عن ذلك لم يستشيرونا ولم يتحدثوا إلينا في هذا الجانب من قبل”.
وتابع: “لم يتعاملوا معنا من قبل رغم اتصالنا بهم ومطالبتهم بتخفيض ثمن التذكرة من 500 دج إلى 300 دج”
وقال أيضا: “مثلما حدث سابقا خلال ودية المنتخب الوطني أمام إفريقيا الوسطى، فلماذا تم تخفيض المبلغ خلال ذلك اللقاء ورفضوا طلبنا؟”.
ليضيف ذات المتحدث: “عليه.. لا نعلم إذا أصبح المركب الأولمبي ملكية خاصة؟  ولا توجد أي امتيازات أو كماليات كحجة لرفع الثمن”
وأردف: “لقد تم تجديده في الملعب هو أرضية الميدان فقط وحتى دورات المياه لاتزال في حالة سيئة”.

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