قاسي السعيد :”خلقوا فتنة بين كازوني وصايفي لضرب المولودية”

نفى، كمال قاسي السعيد وجود أي مُشكل بين مدرب مولودية الجزائر “بيرنار كازوني” ومُساعده “رفيق صايفي”، وذلك عكس ماتم إشاعته مؤخرا.

وصرح قائلا :”ماحدث، هو أن صايفي منح رأيه في أمر تقني، وكازوني لم يُوافقه، ولكن هذا لايعني بأن علاقتهما سيئة”.

وواصل :”إنهم يبحثون عن ضرب إستقرار المولودية لا أكثر ولا أقل، خاصة وأننا نُقدم موسما مُحترما، ولكنهم لن ينجحوا في ذلك”.

وأضاف :”أؤكد بأن رفيق وبيرنارد مُتفاهمان، والتنسيق بينهما جيد جدا، ولن نُحدث أي تغيير على مُستوى طاقمنا الفني لنهاية الموسم”.

نفى، كمال قاسي السعيد وجود أي مُشكل بين مدرب مولودية الجزائر “بيرنار كازوني” ومُساعده “رفيق صايفي”، وذلك عكس ماتم إشاعته مؤخرا.

وصرح قائلا :”ماحدث، هو أن صايفي منح رأيه في أمر تقني، وكازوني لم يُوافقه، ولكن هذا لايعني بأن علاقتهما سيئة”.

وواصل :”إنهم يبحثون عن ضرب إستقرار المولودية لا أكثر ولاأقل، خاصة وأننا نُقدم موسما مُحترما، ولكنهم لن ينجحوا في ذلك”.

وأضاف :”أؤكد بأن رفيق وبيرنارد مُتفاهمان، والتنسيق بينهما جيد جدا، ولن نُحدث أي تغيير على مُستوى طاقمنا الفني لنهاية الموسم”.