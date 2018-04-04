قاسي السعيد :”شاوشي دافع عن نفسه ويبقى حارس المنتخب”!

دافع المدير العام الرياضي لمولودية الجزائر، كمال قاسي السعيد عن حارسه، فوزي شاوشي بعد الأحداث التي تسبب فيها أمام “الجياسكا”.

وقال لتلفزيون “النهار” :”كان عليه التحكم في أعصابه، ولكن أي واحد منا لو تواجد في مكانه لقام بما هو أكثر”.

وأضاف :”منذ أن دخلنا للملعب وشاوشي يتعرض للسب والشتم والإستفزاز، وسيكون لي معه كلام، لكي لايتكرر نفس السيناريو معه مُستقبلا”.

ليختم :”فوزي يبقى حارسا كبيرا وهو مع المنتخب، وأعتقد بأن الحكم تسرع بطرده، لأنه كان في حالة دفاع عن النفس”.