قاسي السعيد :”شاوشي دافع عن نفسه ويبقى حارس المنتخب”!

دافع المدير العام الرياضي لمولودية الجزائر، كمال قاسي السعيد عن حارسه، فوزي شاوشي بعد الأحداث التي تسبب فيها أمام “الجياسكا”.
وقال لتلفزيون “النهار” :”كان عليه التحكم في أعصابه، ولكن أي واحد منا لو تواجد في مكانه لقام بما هو أكثر”.
وأضاف :”منذ أن دخلنا للملعب وشاوشي يتعرض للسب والشتم والإستفزاز، وسيكون لي معه كلام، لكي لايتكرر نفس السيناريو معه مُستقبلا”.
ليختم :”فوزي يبقى حارسا كبيرا وهو مع المنتخب، وأعتقد بأن الحكم تسرع بطرده، لأنه كان في حالة دفاع عن النفس”.
التعليقات (1)
العصافير على أشكالها تقع
شاوشي يبقى دون منازع كبيرا في المهازل ، وليس كبيرا في حراسة المرمى ، خرج من الملعب وراح يتشاجر ، أحيّ الحكم على شجاعته وعلى استدراكه لضربة الجزاء الخيالية التي منحها لفريق سوناطراك ، أليس هو المتسبّب في خسارة الفريق الوطني شاهد جيّدا وضعه خلال الهدفين المسجلين خاصّة الهدف الثاني أين ارتمى في الأرض قبل أن يصله المهاجم الإيراني ، إنّها السّذاجة بعينها ….ملايير سوناطراك تذهب لأمثال هؤلاء ألي ما يحشموش …