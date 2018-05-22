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قاسي السعيد في ورطة..و10 لاعبين يتجهون لمغادرة المولودية

الرياضة
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قاسي السعيد في ورطة..و10 لاعبين يتجهون لمغادرة المولودية
بقلم يونس رزيق

كشفت مصادر عليمة ان لاعبي المولودية المنتهية عقودهم يرفضون التجديد مقابل تخفيض رواتبهم و يصر البعض على الرفع من اجورهم فيما يرغب البقية في الحفاظ عليها.

و يتواجد كل من شاوشي شعال حشود بدبودة عزي بوهنة ميباراكو قاراوي درارجة اماشي في نهاية عقودهم

و يتواجد قاسي سعيد في ورطة بسبب تسقيف شركة سوناطراك الاجور ب200 مليون شهريا و هو ما يجعله يعجز عن إقناع اللاعبين الذين تتجاوز رواتبهم المبلغ في صورة حشود شاوشي قاراوي ميباراكو درارجة بالتجديد و أيضا الذين يرغبون في زيادة رواتبهم على غرار عزي الذي يملك واحد من بين اضعف الاجور في الفريق رغم مكانته الاساسية و مردوده الثابت.

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