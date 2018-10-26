قاسي السعيد: ” لاعبو المولودية قدموا درسا في الأخلاق للجميع”

أشاد المدير الرياضي لفريق مولودية الجزائر كمال قاسي السعيد بتصرف لاعبي الفريق عقب تنازلهم عن حقهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة برج بوعريريج.

وتحدث قاسي السعيد بعد خروجه من محكمة برج بوعريريج في ساعة متأخرة من ليلة الخميس متحدثا في ميكروفون تلفزيون النهار موضحا:

“اليوم وقفنا امام وكيل الجمهورية مدة ساعتين، ومن بعدها مررنا أمام القاضي، صراحة لاعبي مولودية الجزائر قدموا درسا كبيرا من الناحية الاخلاقية، لأننا لم نتنقل إلى البرج من أجل إدخال الناس إلى السجن”.

وأكد قاسي السعيد أنه لا يوجد خوف من مباراة العودة بين مولودية الجزائر وأهلي البرج بعد أحداث الذهاب، خاصة أن العميد متعود على إستقبال ضيوفه أحسن إستقبال”.

“مباراة العودة أومباريات الأعوام المقبلة ستكون عادية أمام الأهلي..الموسم الماضي لم يتعرض أي مناصر للإعتداء بملعب 5 جويلية بل بالعكس قمنا بأحسن إستقبال أمام كل الضيوف”.